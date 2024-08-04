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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 155,5 гр
  • Чистого серебра (4,9944 oz) 155,3445 гр
  • Диаметр 65 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (3)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
816 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF68 PCGS
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Heritage - January 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Numismática Leilões - May 8, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 8 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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