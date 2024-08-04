200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

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