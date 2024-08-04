Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 155,5 гр
- Чистого серебра (4,9944 oz) 155,3445 гр
- Диаметр 65 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- COINSNET (1)
- GINZA (1)
- Heritage (2)
- ibercoin (1)
- Katz (1)
- MARCINIAK (6)
- Monety i Medale (1)
- Niemczyk (21)
- Numimarket (4)
- Numismática Leilões (1)
- Rhenumis (1)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (1)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (3)
- WCN (6)
- WDA - MiM (1)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PF68 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 января 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismática Leilões
Дата 8 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск