200000 злотых 1992 года MW BCH "Конвой" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Конвой" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4699 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 160 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

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