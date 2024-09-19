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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1992 года MW BCH "Конвой" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW BCH "Конвой" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW BCH "Конвой" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Конвой" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4699 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 160 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW BCH "Конвой" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1992 "Конвой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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