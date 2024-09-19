Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1992 года MW BCH "Конвой" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1992
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Конвой" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4699 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 160 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1992 "Конвой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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