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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1992 года MW ET "500-летие открытия Америки" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "500-летие открытия Америки" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "500-летие открытия Америки" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "500-летие открытия Америки" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5447 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2900 DKK. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Numedux - September 29, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Numedux - September 29, 2023
Продавец Numedux
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "500-летие открытия Америки" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 18, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 18 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1992 "500-летие открытия Америки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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