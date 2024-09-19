Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1992 года MW ET "500-летие открытия Америки" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1992
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "500-летие открытия Америки" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5447 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2900 DKK. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (14)
- Bereska (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (8)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Niemczyk (3)
- Numedux (2)
- Numimarket (2)
- Numis Poland (3)
- Rhenumis (1)
- Srebrna Uncja (1)
- Stare Monety (3)
- Stary Sklep (4)
- Teutoburger (2)
- VL Nummus (2)
- WCN (24)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (6)
- Wu-eL (1)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1992 "500-летие открытия Америки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск