200000 злотых 1992 года MW ET "500-летие открытия Америки" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "500-летие открытия Америки" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5447 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2900 DKK. Торги состоялись 15 апреля 2023.

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