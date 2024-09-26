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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1992 года MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 49 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 45,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 866 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WCN (13)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (12)
  • Wu-eL (2)
  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Numedux - September 29, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе Numedux - September 29, 2023
Продавец Numedux
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1992 "Всемирная выставка в Севилье (EXPO 1992)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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