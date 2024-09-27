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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1991 года MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)". Парусный спорт (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Парусный спорт

Аверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" Парусный спорт - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" Парусный спорт - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,16 гр
  • Чистого серебра (0,9267 oz) 28,823 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" со знаком MW. Парусный спорт. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе CoinsNB за 100 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1991 "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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