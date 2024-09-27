200000 злотых 1991 года MW "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)". Парусный спорт (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "Олимпийские игры в Барселоне (штангист)" со знаком MW. Парусный спорт. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе CoinsNB за 100 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.

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