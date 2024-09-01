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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1992 года MW ET "Станислав Сташиц" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "Станислав Сташиц" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "Станислав Сташиц" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Станислав Сташиц" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3035 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Станислав Сташиц" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1992 "Станислав Сташиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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