200000 злотых 1992 года MW ET "Станислав Сташиц" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Станислав Сташиц" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3035 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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