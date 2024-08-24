200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4694 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 70 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

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