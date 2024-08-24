Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,36 гр
- Чистого серебра (0,4668 oz) 14,52 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4694 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 70 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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