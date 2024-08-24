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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,36 гр
  • Чистого серебра (0,4668 oz) 14,52 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Стефан Ровецкий "Грот"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4694 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 70 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (11)
  • Wu-eL (2)
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1990 "Стефан Ровецкий "Грот"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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