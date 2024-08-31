Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик". Поясной портрет (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Поясной портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1992
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1616 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Дата 1 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?
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