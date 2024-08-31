200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик". Поясной портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1616 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.

Сохранность PROOF (21) UNC (9) Сохранность (слабы) PF69 (5) PF68 (1) ULTRA CAMEO (4) Сервис NGC (5) GCN (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (2)

COINSNET (2)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Gärtner (1)

Niemczyk (3)

Numedux (1)

Numis Poland (1)

NUMMUS Olomouc (1)

Stary Sklep (3)

Teutoburger (1)

WCN (9)

Wójcicki (5)