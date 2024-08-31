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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик". Поясной портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Поясной портрет

Аверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1616 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 27 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (3)
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  • WCN (9)
  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 540 PLN
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1992 "Владислав III Варненчик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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