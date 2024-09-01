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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1991 года MW SW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Польша, III Республика до деноминации)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,3 гр
  • Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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