Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1991 года MW SW "Стефан Ровецкий "Грот"" (Польша, III Республика до деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,3 гр
- Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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