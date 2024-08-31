200000 злотых 1990 года MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Тадеуш Коморовский "Бор"" со знаком MW SW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.

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