Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1990 года MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,27 гр
- Чистого серебра (0,4647 oz) 14,4525 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Тадеуш Коморовский "Бор"" со знаком MW SW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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