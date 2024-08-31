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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1990 года MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1990 года MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1990 года MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,27 гр
  • Чистого серебра (0,4647 oz) 14,4525 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Тадеуш Коморовский "Бор"" со знаком MW SW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 300 PLN. Торги состоялись 8 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Numis Poland (3)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW SW "Тадеуш Коморовский "Бор"" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1990 "Тадеуш Коморовский "Бор"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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