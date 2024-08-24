Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 155,5 гр
- Чистого серебра (4,9944 oz) 155,3445 гр
- Диаметр 65 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4517 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 8 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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