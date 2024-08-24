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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 155,5 гр
  • Чистого серебра (4,9944 oz) 155,3445 гр
  • Диаметр 65 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4517 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
816 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
865 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numismática Leilões - May 8, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 8 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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