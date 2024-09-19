200000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 860 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 550 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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