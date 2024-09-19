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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 38,9 гр
  • Чистого серебра (1,2494 oz) 38,8611 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 860 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 550 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
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Дата 14 марта 2024
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Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ECC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1991 "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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