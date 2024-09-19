Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 38,9 гр
- Чистого серебра (1,2494 oz) 38,8611 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 860 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 550 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (4)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (11)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Niemczyk (2)
- Numedux (2)
- Numimarket (4)
- Numis Poland (7)
- Numisbalt (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Rzeszowski DA (2)
- Srebrna Uncja (1)
- Stare Monety (5)
- Stary Sklep (5)
- WCN (28)
- Wójcicki (30)
- Wu-eL (2)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ECC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1991 "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск