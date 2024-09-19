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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 155,5 гр
  • Чистого серебра (4,9944 oz) 155,3445 гр
  • Диаметр 65 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auction World (1)
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  • COINSNET (1)
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  • Numismatica Luciani (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WAG (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (1)
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numismática Leilões - May 8, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 8 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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