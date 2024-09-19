200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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