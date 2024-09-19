Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 155,5 гр
- Чистого серебра (4,9944 oz) 155,3445 гр
- Диаметр 65 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 8 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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