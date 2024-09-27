200000 злотых 1991 года MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10322 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 90 EUR. Торги состоялись 24 августа 2016.

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