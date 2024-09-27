Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1991 года MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10322 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 90 EUR. Торги состоялись 24 августа 2016.
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Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
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Дата 10 мая 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Сохранность UNC
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Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 6 июня 2023
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