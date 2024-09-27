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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1991 года MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 10322 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 90 EUR. Торги состоялись 24 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 185 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1991 "XVI Зимние Олимпийские Игры - Альбервиль 1992" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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