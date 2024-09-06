200000 злотых 1991 года MW "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "Михал Токажевский-Карашевич "Торвид"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3031 проданному на аукционе Stary Sklep за 260 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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