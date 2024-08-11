Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100000 злотых 1991 года MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1991 года "Битва при Нарвике 1940" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386425 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 185 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 GIBON
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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