100000 злотых 1991 года MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1991 года "Битва при Нарвике 1940" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386425 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 185 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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