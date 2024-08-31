Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Польша, III Республика до деноминации)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW. Это стальная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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