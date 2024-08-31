10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW. Это стальная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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