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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Никелированная сталь
  • Вес 9,47 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,605,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW. Это стальная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (2)
  • Wójcicki (2)
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1991 "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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