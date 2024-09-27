Пробные 50000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2592 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2100 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.

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