Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,0 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 50000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2592 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2100 PLN. Торги состоялись 19 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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