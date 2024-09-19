Пробные 10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность PROOF (15) UNC (15) Сохранность (слабы) MS69 (1) MS66 (1) PF69 (1) PF68 (1) PF67 (1) PF66 (1) PF65 (1) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (7)

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