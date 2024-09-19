Пробные 10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 10000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
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