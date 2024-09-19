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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 10000 злотых 1991 года MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1991 года "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
6632 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 10000 злотых 1991 MW "200-летие Конституции от 3 мая 1791 года" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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