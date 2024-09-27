Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 10000 злотых III Республики до деноминации - Польша
10000 злотых 199010 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи1990 MW Никель 500 - 0 221990 MW Медно-никель - 20 0 6
10000 злотых 1991 Пробные200-летие Конституции от 3 мая 1791 года
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1991 MW Никель 500 0 30
10000 злотых 1992 ПробныеВладислав III Варненчик
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1992 MW ET Никель 500 0 39
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