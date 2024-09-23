Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2978 проданному на аукционе Stary Sklep за 1150 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (10)
  • Numimarket (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (3)
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 685 PLN
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики до деноминации Монеты Польши 1990 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 10000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск