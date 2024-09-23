10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2978 проданному на аукционе Stary Sklep за 1150 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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