Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 10000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2978 проданному на аукционе Stary Sklep за 1150 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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