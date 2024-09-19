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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 10000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,3 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF66 GCN
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1992 "Владислав III Варненчик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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