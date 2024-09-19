Пробные 10000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

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