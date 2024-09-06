10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Медно-никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность UNC (6)