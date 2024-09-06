Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Медно-никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,6 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж BU 20
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 10000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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