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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Медно-никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" Медно-никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,6 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж BU 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1989 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
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  • WCN (4)
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
639 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
1378 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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