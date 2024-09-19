100000 злотых 1991 года MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1991 года "Осада Тобрука 1941" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 270 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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