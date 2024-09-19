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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1991 года MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1991 года MW BCH "Осада Тобрука 1941" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1991 года MW BCH "Осада Тобрука 1941" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1991 года "Осада Тобрука 1941" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 270 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 PGM
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1991 "Осада Тобрука 1941" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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