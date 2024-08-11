100000 злотых 1991 года MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1991 года "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1393 проданному на аукционе Stary Sklep за 440 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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