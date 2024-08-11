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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1991 года MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1991 года MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1991 года MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1991 года "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1393 проданному на аукционе Stary Sklep за 440 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF65 GCN
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1991 "Майор Хенрик Добжаньский "Хубал"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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