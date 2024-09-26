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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1991 года MW "Битва за Британию 1940" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1991 года MW "Битва за Британию 1940" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1991 года MW "Битва за Британию 1940" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1991 года "Битва за Британию 1940" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 24 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
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Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW "Битва за Британию 1940" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1991 "Битва за Британию 1940" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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