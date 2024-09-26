Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100000 злотых 1991 года MW "Битва за Британию 1940" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1991 года "Битва за Британию 1940" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 24 марта 2016.
Сохранность
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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