100000 злотых 1991 года MW "Битва за Британию 1940" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1991 года "Битва за Британию 1940" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84 USD. Торги состоялись 24 марта 2016.

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