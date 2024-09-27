Пробные 5 грошей 1991 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1991 года. Медь. Это медная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379524 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6800 PLN. Торги состоялись 19 октября 2023.

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