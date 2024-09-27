Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1991 года. Медь (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,6 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 5 грошей
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1991 года. Медь. Это медная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379524 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6800 PLN. Торги состоялись 19 октября 2023.
Сохранность
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