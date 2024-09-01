Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 50000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,0 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 50000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 841 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (5)
  • Stary Sklep (11)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики до деноминации Монеты Польши 1990 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 50000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск