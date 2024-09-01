Пробные 50000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 841 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2900 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность PROOF (27) UNC (5) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) SP66 (1) PF69 (3) PF68 (5) PF67 (3) PF65 (2) CAMEO (3) ULTRA CAMEO (8) Сервис NGC (13) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

COINSNET (1)

GGN (1)

Janas (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (8)

Numimarket (5)

Stary Sklep (11)

Teutoburger (1)

WCN (1)