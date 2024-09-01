Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5400 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF70 GCN
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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