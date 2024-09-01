100000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5400 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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