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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 13

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Münzen & Medaillen - January 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
610 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
10839 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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