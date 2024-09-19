Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 13
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
610 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
10839 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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