200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

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