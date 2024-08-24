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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные золотые 200000 злотых III Республики до деноминации - Польша

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200000 злотых 1990

Фридерик Шопен
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 13 0 9
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200000 злотых 1990

200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 13 0 15
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200000 злотых 1990

Юзеф Пилсудский
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 10 0 6
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200000 злотых 1990

10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 MW 1,001 0 52
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