200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 41000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

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