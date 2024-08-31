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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 13

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 41000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
8939 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
10165 $
Цена в валюте аукциона 45000 PLN
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Münzen & Medaillen - January 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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