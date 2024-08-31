Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 13
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 41000 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
8939 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
10165 $
Цена в валюте аукциона 45000 PLN
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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