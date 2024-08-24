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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,001

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 30000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2967 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
2967 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 200000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?

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