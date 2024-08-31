Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 10
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 48000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
610 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
10574 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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