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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистого золота (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,001

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Stary Sklep за 11000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
2636 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
2239 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Heritage - August 9, 2012
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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