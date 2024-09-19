Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистого золота (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,001
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Stary Sklep за 11000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Cieszyńskie CN (1)
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- WCN (3)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
2239 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
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Где продать?
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