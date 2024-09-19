100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Stary Sklep за 11000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.

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