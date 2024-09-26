Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 373,2 гр
- Чистого золота (11,9867 oz) 372,8268 гр
- Диаметр 65 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 1
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 1000000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
47340 $
Цена в валюте аукциона 202000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
54740 $
Цена в валюте аукциона 215000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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