100000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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