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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3200 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Aste - April 5, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Aste - April 5, 2024
Продавец Aste
Дата 5 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Aste - January 8, 2024
Продавец Aste
Дата 8 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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