50000 злотых 1992 года MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50000 злотых 1992 года "200 лет ордену Виртути Милитари" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Numis Poland за 575 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2019.

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