Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50000 злотых 1992 года MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 50000 злотых 1992 года MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 50000 злотых 1992 года MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,3 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 125,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 50000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50000 злотых 1992 года "200 лет ордену Виртути Милитари" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Numis Poland за 575 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (6)
  • Coinhouse (4)
  • COINSNET (3)
  • Erwin Dietrich (1)
  • Katz (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (2)
  • Stary Sklep (5)
  • VL Nummus (2)
  • WCN (14)
  • Wójcicki (20)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 36 PLN
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50000 злотых 1992 MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50000 злотых 1992 "200 лет ордену Виртути Милитари" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики до деноминации Монеты Польши 1992 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 50000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск