Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50000 злотых 1992 года MW ANR "200 лет ордену Виртути Милитари" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,3 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 125,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 50000 злотых
- Год 1992
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50000 злотых 1992 года "200 лет ордену Виртути Милитари" со знаком MW ANR. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Numis Poland за 575 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2019.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 50000 злотых 1992 "200 лет ордену Виртути Милитари" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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