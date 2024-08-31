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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4100 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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