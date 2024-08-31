Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4100 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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