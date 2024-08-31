100000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4100 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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