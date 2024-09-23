100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

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