Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 520,000
- Тираж PROOF 125,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aste
Дата 19 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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