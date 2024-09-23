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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 520,000
  • Тираж PROOF 125,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Münzen & Medaillen (1)
  • Numisbalt (7)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • VL Nummus (16)
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Artemide Aste - July 7, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 7 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Aste - September 19, 2023
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Aste - May 7, 2023
Продавец Aste
Дата 7 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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