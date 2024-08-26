Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 7,7 гр
- Чистого золота (0,2473 oz) 7,6923 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 1,001
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 50000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Stary Sklep за 10750 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.
Сохранность
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 50000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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