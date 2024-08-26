50000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Stary Sklep за 10750 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.

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