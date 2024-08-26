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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 50000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 50000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 7,7 гр
  • Чистого золота (0,2473 oz) 7,6923 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 1,001

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 50000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Stary Sklep за 10750 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
989 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 50000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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