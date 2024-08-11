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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 500000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 500000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого золота (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 16

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 500000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
14586 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
15606 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 500000 злотых 1990 "Юзеф Пилсудский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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