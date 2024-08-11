Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого золота (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 16
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 500000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
14586 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
15606 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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