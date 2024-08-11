500000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500000 злотых 1990 года "Юзеф Пилсудский". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 51000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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