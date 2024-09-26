10000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6604 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1700 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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