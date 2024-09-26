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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 10000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 10000 злотых 1992 года MW ET "Владислав III Варненчик" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1992 года "Владислав III Варненчик" со знаком MW ET. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6604 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1700 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 10000 злотых 1992 MW ET "Владислав III Варненчик" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1992 "Владислав III Варненчик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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