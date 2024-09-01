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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 10000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 15,164,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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