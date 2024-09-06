Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 373,2 гр
- Чистого золота (11,9867 oz) 372,8268 гр
- Диаметр 65 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 1
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 1000000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
48375 $
Цена в валюте аукциона 190000 PLN
Где продать?
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