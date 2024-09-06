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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1000000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 1000000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 1000000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 373,2 гр
  • Чистого золота (11,9867 oz) 372,8268 гр
  • Диаметр 65 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 1

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 1000000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000000 злотых 1990 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша 1000000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1000000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
48375 $
Цена в валюте аукциона 190000 PLN
Польша 1000000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 1000000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
78914 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Польша 1000000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1000000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000000 злотых 1990 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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