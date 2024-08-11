Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26875 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 12 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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