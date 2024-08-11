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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26875 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 12 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (2)
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - October 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - February 27, 2018
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе BAC - May 30, 2017
Продавец BAC
Дата 30 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Heritage Eur - May 28, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Heritage - January 12, 2010
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

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