Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 9,45 гр
- Чистого золота (0,3035 oz) 9,4405 гр
- Диаметр 32,1 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,004
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 20000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1446 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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