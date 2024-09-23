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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 20000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 20000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 9,45 гр
  • Чистого золота (0,3035 oz) 9,4405 гр
  • Диаметр 32,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,004

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 20000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (2)
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
618 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1446 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 20000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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