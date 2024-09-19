Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1990 года MW (Польша, III Республика до деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2747 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?
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