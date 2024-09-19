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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1990 года MW (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 50 злотых 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 50 злотых 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 28,707,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2747 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage Eur (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Stary Sklep (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 50 злотых 1990 MW на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Польша 50 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 50 злотых 1990 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1990 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 злотых 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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