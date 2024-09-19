50 злотых 1990 года MW (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2747 проданному на аукционе Stary Sklep за 320 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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