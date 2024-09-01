Пробные 100 злотых 1990 года MW. Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1990 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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