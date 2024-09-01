Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1990 года MW. Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 8,8 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1990 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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