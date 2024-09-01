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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1990 года MW. Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1990 года MW Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1990 года MW Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 8,8 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1990 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1990 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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