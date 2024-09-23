Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 62,20 гр
- Чистого золота (1,9978 oz) 62,1378 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 16
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 500000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Филадельфия
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
10168 $
Цена в валюте аукциона 46000 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
12158 $
Цена в валюте аукциона 55000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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