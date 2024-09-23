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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 500000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 500000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен" - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 62,20 гр
  • Чистого золота (1,9978 oz) 62,1378 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 16

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 500000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Филадельфия
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500000 злотых 1990 года "Фридерик Шопен". Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на филадельфийском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
10168 $
Цена в валюте аукциона 46000 PLN
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
12158 $
Цена в валюте аукциона 55000 PLN
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500000 злотых 1990 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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